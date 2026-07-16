Golaha Wasiirrada ee Xukuumadda Federaalka Soomaaliya ayaa maanta ansixiyay Habraaca Isku Xirka Farriimaha Dowladda ee Xilliyada Xaaladaha Degdegga ah ee la xiriira falalka Argagixisada, kaas oo Golaha ay u gudbisay Wasaaradda Warfaafinta, Dhaqanka iyo Dalxiiska XFS.
Wasiirka Warfaafinta, Mudane Cabdulfataax Qaasim Maxamuud, ayaa uga mahadceliyay Golaha Wasiirrada ansixinta habraacan, isagoo sidoo kale u mahadceliyay hay’adaha dowladda ee ka qeyb qaatay diyaarintiisa.
Sidoo kale, Wasiirku wuxuu xusay in habraacani uu xoojinayo isku-duwidda farriimaha dowladda iyo maareynta xaaladaha degdegga ah ee la xiriira falalka argagixisada.
Habraaca Isku Xirka Farriimaha Dowladda ee Xilliyada Xaaladaha Degdegga ah ee la xiriira Falalka Argagixisada waa hannaan qaran oo lagu mideynayo maamulka iyo gudbinta farriimaha dowladda xilliyada xaaladaha degdegga ah.
Habraacani wuxuu caddeynayaa doorarka iyo masuuliyadaha hay’adaha dowladda, wuxuu xaqiijinayaa in shacabka la gaarsiiyo xog sax ah, mideysan oo waqtigeeda ku habboon, wuxuuna xoojinayaa isku-duwidda hay’adaha, isagoo yareynaya isbarbar yaaca farriimaha iyo ka hortagga faafinta wararka been-abuurka ah iyo marin-habaabinta.