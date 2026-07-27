Dhuusamareeb — Guddiga Madaxa-bannaan ee Doorashooyinka Qaranka ayaa magaalada Dhuusamareeb ka furay tababar loo qabtay wakiillada ururrada siyaasadeed ee ka qaybgalaya doorashada Galmudug.
Tababarkan ayaa diiradda lagu saaray sidii wakiillada ururrada siyaasadeed loo siin lahaa faham ku saabsan hannaanka doorashooyinka, xeerarka iyo habraacyada doorashada, iyo doorka ay ku leeyihiin ilaalinta hufnaanta iyo daahfurnaanta geeddi-socodka doorashada.
Masuuliyiinta Guddiga Madaxa-bannaan ee Doorashooyinka Qaranka ayaa sheegay in tababarradan ay qayb ka yihiin dadaallada lagu xoojinayo diyaar-garowga doorashooyinka Galmudug, isla markaana lagu hubinayo in dhammaan dhinacyada ku lugta leh ay helaan xog iyo aqoon ku filan.
Wakiillada ururrada siyaasadeed ee ka qeyb galay tababarka ayaa loo soo bandhigay habraacyada la xiriira doorashada, mas’uuliyadaha saaran iyo sida loo ilaalin karo wada-shaqeyn ku dhisan isfaham iyo ixtiraam.
Guddiga Madaxa-bannaan ee Doorashooyinka Qaranka ayaa mar kale ku celiyay muhiimadda ay leedahay in doorashooyinka dalka ay u dhacaan si nabdoon, cadaalad ah oo waafaqsan xeerarka iyo nidaamka doorashooyinka.