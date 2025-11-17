Xafiiska Ra’iisul Wasaaraha waxaa maanta ka qabsoomay kulankii ugu horreeyay ee Guddiga Dowladnimada Danabeysan, guddigan oo uu Ra’iisul Wasaare Xamse Cabdi Barre magacaabay 08/10/2025, qeybna ka ah qorshaha lagu mideynayo nidaamyada maamulka dowladeed iyo horumarinta dowladnimada casriga ah.
Shirka oo uu guddoomnaiyay Wasiirka Wasaaradda Isgaarsiinta iyo Teknoolajiyadda, Mudane Maxamed Soomaali, ahna Guddoomiyaha Guddiga Dowladnimada Danabeysan ee XFS, ayaa waxaa ka soo qeyb galay dhammaan Wasaaradaha xubnaha ka ah guddiga, oo kala ah:
• Wasaaradda Qorsheynta & Maalgashiga
• Wasaaradda Maaliyadda
• Wasaaradda Waxbarashada, Hidaha iyo Tacliinta Sare
• Wasaaradda Ganacsiga iyo Warshadaha
• Wasaaradda Caafimaadka & Daryeelka Bulshada
• Wasaaradda Shaqada iyo Arrimaha Bulshada
• Wasaaradda Amniga Gudaha
• Wasaaradda Arrimaha Gudaha, Federaalka & Dib-u-Heshiisiinta
• Xafiiska Ra’iisul Wasaaraha JFS
• Xafiiska Madaxweynaha JFS
Kulanka ayaa looga hadlay mideynta hawlaha dowladnimada danabeysan, dardar-gelinta habraacyada maamulka casriga ah, iyo kordhinta wada-shaqeynta iyo isku-duwidda Wasaaradaha ay khusayso nidaamka dowladnimada.
Kulanka oo waqti badan qaatay, ugu dambeyn xubnaha guddiga waxay isku raaceen in:
1. La xoojiyo dadaallada mideynta nidaamyada dowladeed;
2. La hirgeliyo hannaan mideysan oo lagu maamulo xogaha iyo adeegyada dowladda;
3. La kordhiyo daahfurnaanta iyo isla-xisaabtanka hay’adaha dowladda.
Kulankan ayaa ah bilow cusub oo lagu dardargelinayo dhismaha dowladnimo casri ah, waxaana uu muujinayaa sida ay Dowladda Federaalka uga go’an tahay dhismaha nidaam dowladeed oo mideysan, hufan, isla markaana adeeggiisu si fudud u gaaro bulshada.