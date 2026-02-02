Guddoomiyaha Guddiga Maaliyadda Gurmadka Qaranka, ahna Wasiirka Waxbarashada, Hiddaha iyo Tacliinta Sare ee Xukuumadda Federaalka Soomaaliya, Mudane Faarax Sheekh Cabdulqaadir, ayaa guddoomiyay kulanka degdegga ah ee Guddiga Gurmadka Qaranka, kaas oo looga hadlayay xaaladda abaarta ka jirta dalka.
Kulanka waxaa ka qaybgalay Wasiir Dowlaha Xafiiska Ra’iisul Wasaaraha Xirsi Jamac Gani, Guddoomiyaha Hay’adda Maareynta Masiibooyinka Qaranka (SoDMA), Mudane Maxamuud Macalin Cabdulle, Agaasime Ku-xigeenka Madaxtooyada Qaranka Mudane Maxamed Aamin Sheekh, mas’uuliyiin heer federaal ah, madax kale oo dowladeed, culimo, iyo ganacsato, kuwaas oo dhammaantood muujiyay doorkooda ku aaddan gurmadka iyo taageerada dadka ay saameysay abaartu.
Intii uu socday kulanka, waxaa lagu soo bandhigay warbixinadii ugu dambeeyay ee xaaladda abaarta dalka, kuwaas oo muujinaya in abaartu gaartay heer aad u liita, isla markaana saameyn ba’an ku yeelatay nolol-maalmeedka bulshada, nolosha dadka iyo xoolaha.
Mas’uuliyiinta kulanka ka qaybgalay ayaa adkeeyay baahida loo qabo dardargelinta gurmadka qaranka, xoojinta iskaashiga hay’adaha dowladda, culimada, iyo ganacsatada, si si degdeg ah oo wadajir ah wax looga qabto saameynta abaarta loona badbaadiyo bulshada nugul.
Guddoomiyaha Hay’adda Maareynta Masiibooyinka Qaranka, Mudane Maxamuud Macalin Cabdulle, ayaa sheegay in la gaaray waqti adag oo nolosha dadka iyo xoolaha halis ku jirto, isagoo ku baaqay in qof walba ka qeyb qaato gurmadka degdegga ah, gaar ahaan ururinta taageero dhaqaale iyo naf-badbaadin.
Guddoomiyaha Guddiga Maaliyadda Gurmadka Qaranka ahna Wasiirka Waxbarashada, Mudane Faarax Sheekh Cabdulqaadir, ayaa ku celiyay Dowladda Federaalka Soomaaliya go’aankeeda ah in mudnaan gaar ah siiso gurmadka abaarta, isla markaana ay sii wadi doonto dadaallada qaran iyo kuwa caalami ah ee lagu yareynayo saameynta masiibooyinka dabiiciga ah.