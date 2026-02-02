Kulankii finalka ee Koobka Jeneraal Daa’uud ayaa galabta lagi soo gabagabeeyay Tuulada Cayaaraha ee Muqdisho, halkaasi oo ay u daawasho tegeen dadweyne aad u fara badan oo ka kala yimid degmooyinka Gobalka Banaadir.
Wasiirada Difaaca iyo Cayaaraha Dalka, madaxda Xiriiirada kala duwan ee Isboortiga iyo xubno kale ayaa ka qeybgalay daawashada Cayaarta.
Kulanka oo ahaa mid final ah ayaa labada dhinac waxa ay soo bandhigeen kubad ku dhisan farsamo, taasi oo si weyn u soo jiidatay dhamaan dadkii u daawasho tegay.
Cayaarta ayaa ku soo idlaatay MCC 3️⃣ – 2️⃣ HORSEED, taasi oo ay guusha ku raacday Naadiga Mogadishu City Club.
Ugu dambeyn Madaxdii ka qeybshay ayaa halkaasi ku bixiyay koobka iyo bilado kale.