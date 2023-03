Kulan aqoon is weydaarsi ah oo ujeedkiisu yahay ilaalinta xuquuqda carruurta iyo guud ahaan xuquuqda aadanaha ayaa ugu furmey guddiga xuquuqul insaanka Haweenka iyo Arrimaha Bani’aadanimada ee Golaha Shacabka.

Xildhibaan Xaawo Sokor Cali oo ah guddoomiyaha gudiga xuquuqul Insaanka Haweenka iyo Arrimaha Beni’aadanimada ee Golaha Shacabka oo si rasmi ah u furtay aqoon is weydaarsiga ayaa sheegtay in aqoon is weydaarsigan uu muhiim u yahay xubnaha ka qeyb galayaasha, si loo xoojiyo kor u qaadista doorka Baarlamaanka ee ka shaqeynta siyaasadaha, sharciyada, iyo qaraarada la xiriira horumarinta xuquuqda carruurta.