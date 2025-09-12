Guddoomiyaha Baarlamaanka Dolwad goboleedka Waqooyi Bari, Dr. Aadan Cabdullaahi Aw-Xasan, ayaa duleedka magaalada Laascaanood kulan is xogwareysi ah kula yeeshay guddoomiyaha Hay’adda Maareynta Masiibooyinka Qaranka (SoDMA), Maxamuud Macalin Cabdille.
Kulankan waxaa sidoo kale goob joog ka ahaa Wasiirka Gargaarka Maamulka Waqooyi Bari iyo wasiiro kale oo ka tirsan maamulka.
Kulanka waxaa, diiradda lagu saaray xaaladaha bini’aadannimo ee ka jira deegaanada Waqooyi Bari, horumarka mashaariicda socda, iyo qorsheyaasha horumarineed ee mustaqbalka dhow.