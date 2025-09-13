RADIO MUQDISHO: Wasiirka Gaashaandhigga XFS Mudane Axmed Macallin Fiqi ayaa sheegay, in Khawaarijta jab xooggan lagu gaarsiiyay degmada Ceeldheer ee gobolka Galgaduud.
Wasiirka oo la hadlay warbaahinta Qaranka, ayaa xaqiijiyey in dagaalka Ceeldheer KhawaariJta looga dilay in ka badan 60 xubnood, sidoo kalena goobta lagu dilay labadii horjooge ee hoggaaminayey khawaarijta.
Si kasataba dagaalkii ka dhacay degmada Ceeldheer ee gobolka Galgaduud ayaa waxa uu ahaa, mid dhirbaaxo xooggan ay ugu gaysteen Ciidamada Qaranka iyo halyeeyada deegaanku Khawaarijta.