Guddoomiyaha Golaha Shacabka ee Baarlamaanka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya, Mudane Sheekh Aadan Maxamed Nuur (Madoobe), ayaa furay kulanka banbaxa ee Guddiga Joogtada ee Golaha Shacabka, kaas oo socon doona muddo saddex maalmood ah.
Guddoomiye Sheekh Aadan Maxamed Nuur (Madoobe), oo kulanka furay, ayaa xubnaha Guddiga Joogtada u sheegay in kulanka banbaxa uu socon doono muddo saddex maalmood ah, islamarkaana inta uu socdo lagu dejin doono ajandayaasha Kalfadhiga Toddobaad ee Golaha Shacabka. Waxa uu sidoo kale kula dardaarmay xubnaha guddiga in ay dardar geliyaan ka doodista ajandayaasha, islamarkaana ay muhiimad gaar ah siiyaan shuruucda mudnaanta u leh horumarinta dowladnimada dalka.
Inta uu kulanku socdo, xubnaha guddigu waxa ay kaga doodi doonaan ajandayaasha Kalfadhiga Toddobaad, kuwaas oo isugu jira shuruucdii ka haray Kalfadhigii Lixaad iyo sharciyadii cusub ee ay Xukuumaddu soo gudbisay.