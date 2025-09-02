Guddoomiyaha Hay’adda Maareynta Musiibooyinka Qaranka (SoDMA), Mudane Maxamuud Macallin Cabdulle, ayaa kulan la qaatay Wakiilka Wasaaradda Arrimaha Dibadda ee Dowladda Norway u fadhiya Soomaaliya, Marwo Merete Dyrud.
Kulanka ayaa lagu gorfeeyay xoojinta iskaashiga iyo wada-shaqeynta labada dhinac, gaar ahaan arrimaha bini’aadantinimada iyo horumarinta bulshada Soomaaliyeed.
Marwo Merete Dyrud ayaa tilmaantay sida Dowladda Norway uga go’an tahay in ay sii garab istaagto dadaallada Soomaaliya ee la xiriira wax ka qabashada musiibooyinka iyo caqabadaha bani’aadantinimo, iyadoo ballanqaadday kordhinta taageerada gaar ahaan adeegyada gargaarka degdegga ah iyo horumarinta bulshada nugul.
Dhankiisa, Guddoomiyaha SoDMA ayaa uga mahadceliyey Dowladda Norway taageerada joogtada ah ee istaraatiijiga ah, isaga oo xusay in taageerada Norway ay door muhiim ah ka qaadato dhismaha awoodda dalka ee wax ka qabashada masiibooyinka iyo dib u soo kabashada bulshada.
Kulanka ayaa kusoo dhamaaday isfahan iyo ballanqaad lagu xoojinayo wada-shaqeynta, iyadoo labada dhinac ay muujiyeen sida ay uga go’an tahay in si dhow looga wada shaqeeyo horumarinta bulshada Soomaaliyeed iyo wax ka qabashada arrimaha bini’aadantinimo.