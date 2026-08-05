Guddoomiyaha Hay’adda Maareynta Musiibooyinka Qaranka (SoDMA), Mudane Maxamuud Macalin Cabdulle, ayaa maanta xarunta Hay’adda ku qaabilay Reena Ghelani, oo ah Madaxa Hay’adda Plan International.
Kulanka waxaa diiradda lagu saaray xaaladda bani’aadannimo ee dalka, iyadoo si gaar ah looga hadlay deegaannada ay weli ka jiraan abaaraha, saadaasha roobabka El Niño oo muujinaysa halis sii kordheysa, iyo khatarta ayaxa oo laga cabsi qabo inuu dalka ka dillaaco marka ay dhammaadaan roobabka El Niño.
Labada dhinac ayaa sidoo kale isla gartay muhiimadda ay leedahay xoojinta iskaashiga dhinacyada gurmadka iyo horumarinta u diyaargarowga masiibooyinka, si loo yareeyo saameynta ay ku yeelan karaan bulshada Soomaaliyeed.
Guddoomiyaha Hay’adda SoDMA Mudane Maxamuud Macalin Cabdulle ayaa sheegay in Soomaaliya ay weli wajahayso baahiyo bani’aadannimo oo baaxad leh, isagoo ugu baaqay bahwadaagta caalamiga ah inay sii xoojiyaan taageerada ay u fidiyaan shacabka Soomaaliyeed.
Dhankeeda, Reena Ghelani ayaa sheegtay inay booqatay deegaanno ay saameeyeen dhibaatooyinka bani’aadannimo sida Magaalada baydhabo,isla markaana ay indhaheeda ku soo aragtay baahiyaha taagan. Waxay xustay in loo baahan yahay gurmad degdeg ah si loo badbaadiyo nolosha dadka Soomaaliyeed.