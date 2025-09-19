Guddoomiyaha Hay’adda Maareynta Masiibooyinka Qaranka (SoDMA), Mudane Maxamuud Macallin Cabdille, ayaa maanta xafiiskiisa ku qaabilay Taliyihii hore ee Nabadsugidda Qaranka, General Cabdiraxmaan Tuuryare, oo haatan ah Safiirka Soomaaliya u fadhiya Isbahaysiga Caalamiga ah ee La-dagaallanka Argagixisada (IMCTC).
Wafdiga uu hoggaaminayay Safiirka waxaa ka mid ahaa Agaasimaha Guud ee Wasaaradda Gaashaandhigga, Dr. Cabdinaafic, iyo Col. Cabdifitaax Sayid oo ka socda Xafiiska Amniga Qaranka ee Madaxtooyada isla markaana ah Madaxa CT-da ee xafiiska NOS.
Kulanka ka dhacay xarunta SoDMA ayaa labada dhinac uga wada hadleen arrimo muhiim ah oo quseeya iskaashiga iyo wada-shaqeynta u dhaxaysa SoDMA iyo IMCTC, gaar ahaan dhinacyada gurmadka bani’aadamnimo iyo xoojinta dadaallada la-dagaallanka argagixisada.
Guddoomiyaha SoDMA, Mudane Maxamuud Macallin Cabdille, ayaa ku nuuxnuuxsaday in wada-shaqeyntan joogtada ahi ay horseedi doonto xal waara oo wax ku ool ah, isla markaana ay sare u qaadi doonto awoodda hay’adda ee wax ka qabashada xaaladaha degdegga ah iyo taageeridda shacabka Soomaaliyeed.