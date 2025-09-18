Wasiirka Wasaaradda Amniga Galmudug Mudane Aadan Warsame Cilmi (Deeq Gargareeto) ayaa maanta booqasho iyo kormeer shaqo ku tagay saldhigga Booliska degmada Gaalkacyo, halkaas oo uu kula kulmay saraakiisha iyo ciidamada ku sugan saldhigga. Wasiirka ayaa warbixin ka dhageystay taliyaha saldhigga iyo saraakiisha kale ee booliiska oo faahfaahin ka bixiyay xaaladda amniga degmada iyo howlaha ciidanku wadaan.
Intaas kadib, Wasiirka amniga ayaa booqday taliska qeybta Booliska gobolka Mudug, halkaas oo uu kulan kula yeeshay saraakiisha hoggaanka u haya howlaha booliiska gobolka. Wasiirka ayaa ku dhiirrigeliyay saraakiisha iyo ciidamada in ay sii laba-laabaan dadaallada ay ugu jiraan sugidda nabadda iyo xasilloonida, isagoo carrabka ku adkeeyay in amniga gobolka Mudug uu muhiim u yahay guud ahaan Galmudug.
Wasiirka amniga ayaa tilmaamay in booqashadan ay qayb ka tahay kormeer joogto ah oo lagu qiimeynayo xaaladda amniga degmooyinka iyo sida ciidamada booliisku uga jawaabaan baahiyaha amni ee bulshada.
Saraakiisha uu la kulmay ayaa dhankooda ballan qaaday inay sii wadi doonaan shaqada adag ee ay u hayaan shacabka, iyagoo muujiyay diyaar-garow buuxa oo lagu ilaalinayo xasilloonida gobolka.