Waxaa maanta magaalada Muqdisho lagu soo gabagabeeyay Shirkii heerka Qaran oo looga tashanayay sidii loo yagleeli lahaa istraatijiyad Qaran ee hagi doonta geedi socodka hindisaha u diyar garowga sidii looga jawaab celinlahaa arrimaha masiibooyinka Dalka.
Shirkaan, oo socday nuddo laba maalmood ah waxaa ka soo qayb galay mas’uuliyiin sare oo ka socday hay’adaha kala ah WFP, FAO, DRC, iyo ICPAC oo ah xubin ka hoos shaqeysa IGAD, Sidoo kale waxaa goobjoog ka ahaa Safiirka IGAD u fadhiya Soomaaliya iyo hay’ado caalami ah ee ku shaqada leh arrimaha gargaarka iyo maareynta musiibooyinka. Khubaro ku takhasustay arrimahan ayaa iyaguna ka qayb qaatay kulanka.
Guddoomiyaha Hay’adda Maareynta Musiibooyinka Soomaaliya (SoDMA) Mudane Maxamuud Macalin Cabdulle, ayaa sheegay in shirka looga gol lahaa in laga wada-tashado sidii loo sameyn lahaa istraatijiyad Qaran oo ku saabsan ka hortagga iyo ka jawaabida masiibooyinka dalka.
Shirkan ayaa ka soo baxay qodobo iyo go’aamo wax ku ool ah oo wax oo wax weyn ka beddeli doona habka Soomaaliya ay uga jawaab celiso musiibooyinka, waxaana sidoo kale lagu balamay in lasii xoojiyo wada shaqeynta SoDMA ay la leedahay Bahwadaagteeda.