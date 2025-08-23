Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Sheekh Maxamuud ayaa galabta soo xiray Barnaamijka Isla-Xisaabtanka Xukuumadda Dan Qaran ee uu hoggaaminayo Ra’iisul Wasaare Xamse Cabdi Barre, kaas oo lagu qiimeynayey qorsheyaasha iyo ballamaha hirgelay ee Xukuumadda.
Madaxweynaha ayaa ku bogaadiyey Golaha Xukuumadda daah-furnaanta ay muujiyeen sida ay mudnaanta u siinayaan talada iyo tusaalaha shacabka Soomaaliyeed oo ay muddo toddobaad ah u soo bandhigayeen waxqabadkooda, caqadaha iyo qorsheyaasha dhow.
“Barnaamijkan [isla-xisaabtanka] waxa uu xoojinayaa hufnaanta, daahfurnaanta iyo kalsoonida shacabka Soomaaliyeed ay ku qabaan Dowladdooda”.
Madaxweyne Xasan Sheekh ayaa sheegay in guulaha ay Xukuumadda Dan-Qaran gaartay saddexdii sano ee lasoo dhaafay ay saldhig u yihiin mustaqbalka dowladnimada, balse loo baahan yahay in dadaalka la labalaabo si loo gaaro hiigsiga Qaranka ee fog.
Dhanka kale, Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Sheekh Maxamuud ayaa daah-furay Xafiiska Dardargelinta iyo Hirgelinta (CDU) oo hoos imaanaya Xafiiska Ra’iisul Wasaaraha, kaas oo qaabilsan hirgelinta iyo dabaggalka ballanqaadyada iyo qorshayaasha dowladeed, dardargelinta mashaariicda horumarineed iyo isku-xirka Wasaaradaha iyo hay’adaha kala duwan, si loo xaqiijiyo in qorshayaasha Qaranku si habsami leh u hirgalaan.