Guddoomiyaha Hay’adda Maareynta Musiibooyinka Qaranka Soomaaliyeed (SoDMA), Mudane Maxamuud Macalin Cabdulle, oo ay wehlinayaan Guddiga Abaaraha Galmudug, isla markaana safar shaqo oo la xiriira gurmadka abaaraha ku maraya deegaannada Galmudug, ayaa gaaray magaalada Cadaado ee gobolka Galgaduud.
Guddoomiyaha Hay’adda waxuu kulan la qaatay Guddiga Abaaraha Degmada, isagoo ka dhageystay warbixin ku saabsan xaaladda abaarta iyo saameynta ay ku yeelatay bulshada, wuxuuna ballan qaaday in Hay’addu sii xoojin doonto taageerada loo fidinayo dadka ay abaartu saameysay.
Sidoo kale, wafdiga uu hoggaaminayo Mudane Maxamuud Macalin Cabdulle ayaa u gudbay degmada Baxdo, halkaas oo uu Guddiga Abaaraha Baxdo ku wareejiyay 100 Booyadood oo biyo ah si loo gaarsiiyo qoysaska nugul ee ku nool degmada iyo deegaannada hoos yimaada.
Ugu dambeyn, Guddoomiyaha oo ku guda jira safarkiisa shaqo, ayaa qiimeyn iyo u kuurgalid ku sameeyay heerka ay abaartu u saameysay dadka xoolo-dhaqatada ah, si loo xoojiyo qorsheynta iyo dardargelinta gurmadka loo fidinayo bulshada nugul.