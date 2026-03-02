Tartan cilmiyeedka bisha Ramadaan oo galay sanadkii Lix iyo tobnaad oo ay qabaneyso Warbaahinta Qaranka, isla markaana si toos ah looga daawanayo Telefishinka Qaranka, lagana dhageysto Idaacadda Radio Muqdisho habeen waliba ayaa waxaa caawa kulankiisa 13-aad ku tartamay Degmooyinka Diinsoor iyo Marka oo ka kala tirsan Gobollada Baay iyo Shabeelaha Hoose. waxaana barnaamijka si wadajir ah u taaba-gelineya Bankiga IBS iyo Maamulka Gobolka Banaadir.
Tartameyaasha labada degmo ee Diinsoor iyo Marka ayaa muujiyey tartan aad u adag, isla markaana ahaa mid xiiso gaar ah xambaarsan, iyagoo soo bandhigay aqoon iyo asluub wanaag labada dhinac inta uu tartanka socday.
Diinsoor
Tartameyaasha Degmada Diinsoorr ee Gobolka Baay waxaa la weydiiyey todobo Su’aal, todobadii su’aal ee la weydiiyay waxa ay si sax ah uga jawaabeen Labo su’aal, halka ay iska qaldeen Shan su’aal, Waxa ay ka faa’iideysteen Labo su’aal oo soo hareermartay dhigooda Marka,, sidaa darteed wadarta guud ee dhibcaha tartameyaasha Degmada Diinsoor ay heleen waxay noqotay Sideed (08) dhibcood.
Marka
Tartamayaasha Degmada Marka ee Gobolka Shabeellaha Hoose waxaa dhankooda la weydiiyay todobo su’aal, waxa ay ka jawaabeen Labo su’aal , halka ay iska qaldeen Shan su’aal, Waxa ay ka faa’iideysteen Hal su’aal oo soo hareermartay dhigooda Diinsoor,, sidaa darteed wadarta guud ee dhibcaha ay heleen tartameyaasha Degmada Marka waxay noqotay Lix (06) dhibcood.
Hadaba kulankii 13-aad ee tartan Cilmiyeedka bisha Ramadaan ee Warbaahinta Qaranka caawa waxaa wareegga Labaad u soo gudbay tartamayaasha Degmada Diinsoor ee Gobolka Baay, ayadoo gebagebadii ay labada tartame isugu hambalyeeyeen guushaasi, maadaama ujeedka tartanka uu yahay in lagu tartamo cilmi iyo Aqoon.
Habeen dambe haddii uu Alle idmo oo ah habeenka 14-aad ee tartanka, waxaa ku loolami doona Degmooyinka Xamarweyne iyo Hodan oo ka wada tirsan Gobalka Benaadir..
Sawir qaade:- Ciise Mukhtaar