Gudoomiyaha Hey’adda Maareynta Masiibooyinka Qaranka (SoDMA), Mudane Maxamuud Macalin Cabdulle, ayaa soo bandhigay qeyb ka mid ah istiraatiijiyadda cusub ee hey’addu hiigsanayso sanadkan 2026.
Qorshahan ayaa diiradda saaraya wax ka qabashada baahiyaha aasaasiga ah ee bulshada Soomaaliyeed wajaheyso, gaar ahaan hagaajinta nidaamka waraabka iyo helitaanka biyo nadiif ah oo ay dadku cabaan.
Guddoomiyaha ayaa xusay in dalka ay ku yaallaan ceelal badan oo hadda u baahan dayactir degdeg ah. Qaar ka mid ah ceelashaas ayaa u xumaaday sababo farsamo, halka kuwo kale ay biyaha ku jiraan noqdeen kuwo “qaraar” ah oo aan la cabbi Karin, kuwaas oo la qorsheynayo in lagu xiro qalab biyaha lagu sifeeyo.
“Hadafkeenu waa in muwaadin kasta oo Soomaaliyeed uu helo biyo nadiif ah, annaga oo ka faa’ideysanayna agabka casriga ah ee lagu sifeeyo biyaha ceelasha qararka ah,” ayuu yiri Guddoomiyaha.