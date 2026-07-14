Guddoomiyaha Xiriirka Soomaaliyeed ee Kubadda Cagta (SFF), ahna Madaxweyne Ku-xigeenka Ururka Kubadda Cagta Bariga iyo Bartamaha Afrika (CECAFA), Mudane Cali Cabdi Maxamed, ayaa gaaray dalka Mareykanka, kadib casuumaad rasmi ah oo uu ka helay FIFA.
Guddoomiyuhu inta uu joogo Mareykanka waxa uu ka qeyb geli doonaa kulamada afar-dhammaadka iyo kama dambaysta ah ee Koobka Adduunka ee FIFA World Cup 2026. Waxa uu sidoo kale kulamo la yeelan doonaa madax iyo mas’uuliyiin ka tirsan FIFA iyo bahda kubadda cagta caalamka, kuwaas oo diiradda lagu saari doono horumarinta kubadda cagta.
Markii uu gaaray Mareykanka, Guddoomiyaha Xiriirka Soomaaliyeed ee Kubadda Cagta waxaa si diirran u soo dhaweeyay Guddoomiyaha SFF ee Waqooyiga Ameerika, Dr. Maxamed Cabdi, iyo xubno ka tirsan jaaliyadda Soomaaliyeed ee dalkaas.
Jaaliyadda Soomaaliyeed ayaa Guddoomiye Cali Cabdi Maxamed u sameysay casho-sharaf, waxaana ay kaga xog wareysteen xaaladda kubadda cagta Soomaaliya iyo guulaha horumarineed ee uu Xiriirku ku tallaabsaday.