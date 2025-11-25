Guddoomiyaha Hay’adda Maareynta Musiibooyinka Qaranka SoDMA, Mudane Maxamuud Macalin Cabdulle, iyo Ku-xigeenka Ergeyga Xoghayaha Guud ee Qaramada Midoobay ee Soomaaliya, Mudane George Conway, ayaa si wadajir ah u guddoomiyay kulan lagu falanqeeyay abaarta dalka soo wajahday.
Kulanka ayaa diiradda lagu saaray qiimeynta baahiyaha degdegga ah, dardargelinta isu-duwidda gargaarka, iyo sidii loo heli lahaa tallaabooyin wax ku ool ah oo lagu yareeyo saamaynta abaarta ku hayso bulshada nugul.
SoDMA iyo Qaramada Midoobay ayaa xaqiijiyay inay sii wadi doonaan dadaallada nafbadbaadada iyo jawaabta beni’aadannimo, iyagoo xoojinaya iskaashiga qaran iyo mid caalami ah.
Ugu dambeyn, Guddoomiye Maxamuud Macalin Cabdulle ayaa ku baaqay in la kordhiyo taageerada loogu gurmanayo dadka ay abaartu dhibaateysay si loo ilaaliyo noloshooda.