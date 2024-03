Ayadoo laga duulaayo amarka Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya, lana dhaqan gelinaayo Sharciga ka-hortagga Lacag-dhaqidda iyo La-dagaalanka Maalgelinta Argagixisada, waxaa Dowladda Soomaaliya ku guuleysatay in ay xayirto lacag gaaraysa Todobo Milyan ( 7 Million), sidoo kalena ay xirto 670 taleefan lambar iyo 110 akoono ganacsi ah (Merchant Accounts), oo ay kooxaha Khawaarijta u adeegsan jireen handadaada, uruurinta iyo keydinta lacagaha baadda ah oo ay ka qaadaan ganacsatada Soomaaliyeed.

Dowladda Soomaaliya waxaa ka go’an in ay sii wado dagaalka cuuryaaminta Maaliyadeed ee ka dhanka ah Khawaarijta, waxa ayna uga mahadcelinaysaaa ganacsatada iyo guud ahaan bulshada Soomaaliyeed sida joogtada ah oo ay ula shaqeeyaan Dowladda.

Sidoo kale Dowladda waxa ay ka codsanaysaa muwaadin kasta oo la kulma dhaqdhaqaaqa Maaliyadeed oo Khawaarijta ay leedahay in uu deg deg ugu soo wargeliyo Hay’addaha Maaliyadda iyo kuwa Amniga si talaabo looga qaado.

Dowladda Soomaaliya waxa ay uga digeysaa ganacsatada iyo guud ahaan bulshada in aysan ogolaanin in ay bixiyaan lacagaha baadda ah oo Khawaarijtu ay u adeegsadaan in ay ku dhibaateeyaan Ummadda Soomaaliyeed.