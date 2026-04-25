Wasaaradda Hawlaha Guud iyo Guryeynta we Dowlada Federaalka Soomaaliya ayaa ku qabatay kulan xarunta Safaaradda Soomaaliya kaas oo ay u qabatay hay’addaha UN-Habitat iyo ADHI AFRICA HOLDING LTD. Shirkan waxaa hogaaminay Wasiiru dowlaha Wasaaradda Howlaha Guud iyo Guriyeynta Siciid Maxamed Maxamuud (Xayd) oo uu wehliyo Danjire Jabriil Ibraahim Cabdulle.
Shirka ayaa looga hadlay sidii loo xoojin lahaa iskaashiga loona hormariyo xalal guryo oo hal-abuur leh oo waara, isla markaana adkaysi leh oo loogu talagalay barakacayaasha gudaha (IDPs), qoysaska dakhligoodu hooseeyo iyo bulshooyinka nugul, gaar ahaan kuwa sida weyn u saameeyay barakaca iyo magaaloobidda degdegga ah.
Soomaaliya waxa ay horay u sahmisay habab wax ku ool ah oo lagu dardargelin karo horumarinta magaalooyinka iyo miyiga, isla markaana lagu wanaajin karo nidaamyada kaabayaasha, laguna dhiirrigelin karo qaab-dhismeedyo qorshayn loo dhan yahay oo hubiya helitaan siman oo guryo ammaan ah oo sharaf leh.
Kulankan wuxuu ka tarjumayaa ka go’naansho mideysan oo u dhexeeya hoggaanka dowladda, la-hawlgalayaasha caalamiga ah iyo ganacsiga gaarka loo leeyahay si loo hirgeliyo xalal waara oo dadka udub-dhexaad u ah. Waxaan ku dhiirranahay aragtida la wadaago, waxaana rajaynaynaa in dadaalladan loo beddelo horumar muuqda oo la taaban karo.