Ciidanka Xoogga Dalka Soomaaliyeed, oo kaashanaya Ciidanka Midowga Afrika ee AUSSOM iyo kuwa UPDF, ayaa ka saaray maleeshiyad argagixiso ah oo ku dhuumaaleysanaysay deegaanada Mubaarak iyo Daaru Salaam ee Gobolka Shabeellaha Hoose.
Hawlgalkan, oo qayb ka ah howlgalada Bedar, ayaa shacabka ku dhaqan deegaannadan looga dulqaaday heeryo cadow oo in muddo ah saarnayd.
Intii uu socday hawlgalka, waxaa lagu dilay dhagarqabayaal ka tirsanaa kooxaha argagixisada, kuwaas oo ku howlanaa dhibaataynta shacabka.
Ciidanka XDS waxaa ka go’an ciribtirka maleeshiyadaha argagixisada ee khatarta ku ah amniga shacabka, si muwaadiniinta Soomaaliyeed u helaan nabad iyo amni la isku halleyn karo.
Wasaaradda Gaashaandhigga iyo Taliska Ciidanka Xoogga Dalka Soomaaliyeed waxay mar kale adkeynayaan in howlgallada ka dhanka ah argagixisada ay sii wadi doonaan ilaa laga xaqiijiyo amniga, xasiloonida, iyo nabada guud ahaan dalkeenna.