Hay’adda Gargaarka iyo arrimaha bani’aadanimada ee King Salman, oo kaashaneysa hay’adda Maxaasin Foundation, ayaa maanta magaalada Muqdisho ka wada maalintii labaad qeybinta deeq Timir ah oo loogu talagalay qoysaska danyarta ah.
Maalinkii labaad ee qeybinta ayaa lagu qabtay degmada Wadajir, halkaas oo 7,000 oo qoys ay ka faa’iideysteen.
Goobta lagu qeybiyay gargarkan waxaa goobjoog ka ahaa madax sare oo ka kala socday hay’adaha King Salman iyo Maxaasin Foundation. Dadkii deeqda helay ayaa uga mahadceliyay hay’adaha taageerada joogtada ah ee ay u fidinayaan bulshada danyarta ah ee Soomaaliyeed.
Deeqdan Timirta ah ayaa qeyb ka ah mashruuc ballaaran oo lagu taageerayo qoysas badan oo Soomaaliyeed.