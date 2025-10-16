Hay’adda Maareynta Musiibooyinka Qaranka (SoDMA) ayaa maanta ka heshay abaalmarin iyo aqoonsi heer caalami ah shirkii World Food Forum, taasoo ka dhalatay dadaallada joogtada ah ee lagu horumarinayo Nidaamyada Digniinta Hore iyo Tallaabooyinka Ka-hor-tagga Musiibooyinka.
Abaalmarinta waxaa guddoonsiiyay Agaasimaha Guud ee Hay’adda Cunnada iyo Beeraha ee Qaramada Midoobay (FAO), iyadoo magaca Soomaaliya uu ku guddoomay Wasiirka Wasaaradda Beeraha iyo Waraabka Qaranka, kaasoo matalayay SoDMA.
Guushani waxay caddeyn u tahay kaalinta muhiimka ah ee SoDMA ka qaadato horumarinta barnaamijka Digniinta Hore ee Qof Walba (#EW4All) iyo xoojinta adkeysiga bulshada Soomaaliyeed, si loo yareeyo saameynta musiibooyinka dabiiciga ah ee soo noqnoqda dalka.
SoDMA waxay sii wadi doontaa dadaallada lagu dhisayo bulsho u adkeysata aafooyinka iyo isbeddelka cimilada, iyadoo diiradda saaraysa ilaalinta nolosha iyo maalka shacabka Soomaaliyeed.
Ugudanbayn, Guddoomiyaha Hay’adda Maaraynta Masiibooyinka Soomaaliyeed (SoDMA ) Mudane Maxamuud Macalin Cabdulle ayaa uga mahadcelinayay Hay’adda Qaramada Midoobay ee FAO wadashaqaynta joogtada ah iyo xog wadaaga ku aadan khataraha laga baqayo iyo faafinta digniinaha horudhaca ah ee lagu yaraynayo saamaynta khataraha.