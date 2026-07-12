RADIO MUQDISHO:-Hay’adda Maareynta Masiibooyinka Qaranka Soomaaliyeed ee (SoDMA), ayaa maanta deeq gargaar raashin ah gaarsiisay qoysas danyar ah oo ku nool magaalada Cabudwaaq ee Gobolka Galgaduud, si loo yareeyo saameynta ay abaaruhu iyo duruufaha nololeed ee adag ku yeesheen bulshada.
Gargaarkan ayaa qeyb ka ah dadaallada Hay’adda SoDMA ay ku taageereyso bulshada nugul ee wajahaysa xaaladaha bani’aadannimo, iyadoo mudnaanta la siinayo qoysaska sida weyn ugu baahan taageerada, waxaana maanta la daahfuray wajigii koowaad ee qeybinta gargaarkan.
Munaasabadda daahfurka iyo qeybinta gargaarkaan waxaa goobjoog ka ahaa Xildhibaan Raysal Qorane, Guddoomiyaha Hay’adda Maareynta Masiibooyinka Qaranka Soomaaliyeed (SoDMA), Mudane Maxamuud Macallin Cabdulle, Wasiirka Gargaarka iyo Maareynta Masiibooyinka Dowlad Goboleedka Galmudug, Cabdiraxmaan Makaawi iyo masuuliyiinta maamulka degmada Cabudwaaq.