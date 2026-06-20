RADIO MUQDISHO:-Hoggaamiyaha Dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Sheekh Aadan Maxamed Nuur (Madoobe), ayaa xalay hoygiisa magaalada Muqdisho ku qaabilay Guddoomiyaha Hay’adda Maareynta Musiibooyinka Qaranka Soomaaliyeed (SoDMA), Mudane Maxamuud Macalin Cabdulle,
Kulanka waxaa looga hadlay xaaladda guud ee Dowlad-goboleedka Koonfur Galbeed, gaar ahaan xaaladaha bani’aadannimo ee ka dhashay abaaraha iyo caqabadaha nololeed ee ka jira deegaannadaas, iyadoo si gaar ah diiradda loo saaray xaaladda sii xumaanaysa ee Degmada Buur Hakaba ee Gobolka Baay.
Labada mas’uul ayaa sidoo kale ka wada hadlay Shirka Arrimaha Bani’aadannimada (CHF), kaas oo dhawaan lagu qaban doono magaalada Baydhabo, caasimadda ku-meel-gaarka ah ee Dowlad-goboleedka Koonfur Galbeed.
Ugu dambeyn, kulanka waxaa lagu gorfeeyey saameynta ka dhalan karta ifafaalaha cimilo ee loo yaqaan Super El Niño iyo fatahaadaha laga cabsi qabo inay ka dhashaan roobabka Dayrta, iyadoo la adkeeyey muhiimadda ay leedahay u diyaar-garowga, xoojinta dadaallada ka hortagga musiibooyinka iyo yareynta khataraha ka dhalan kara.