RADIO MUQDISHO(BAYDHABA):-Hoggaamiyaha Dowlad Goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya Mudane Sheekh Aadan Maxamed Nuur (Aadan Madoobe), ayaa maanta si rasmi ah u daah-furay Mashruuca Bulsho.
Munaasabadda furitaanta waxaa goobjoog ka ahaa Agaasimaha Guud ee Wasaaradda Arrimaha Gudaha, Federaalka iyo Dib-u-heshiisiinta Xukuumadda Federaalka Soomaaliya, Mudane Cabdulqaadir Cilmi, masuuliyiin ka socday Dowladda Federaalka iyo Koonfur Galbeed, bah-wadaagta caalamiga ah iyo qeybaha kala duwan ee bulshada.
Hoggaamiyaha Koonfur Galbeed Mudane Sheekh Aadan Maxamed Nuur oo ka hadlay munaasabadda, ayaa sheegay in Mashruuca Bulsho uu door weyn ka qaadan doono horumarinta degmooyinka, xoojinta adkeysiga bulshada iyo tayeynta adeegyada heer deegaan. Wuxuu sidoo kale caddeeyay in maamulkiisu uu adkeyn doono isla xisaabtanka iyo hannaanka hirgelinta mashruuca, isagoo faray wasaaradaha iyo degmooyinka inay si hufan u fuliyaan una gaarsiiyaan bulshada.
Dhankiisa Agaasimaha Guud ee Wasaaradda Arrimaha Gudaha, Federaalka iyo Dib-u-heshiisiinta XFS Mudane Cabdulqaadir Cilmi, ayaa sheegay in Mashruuca Bulsho uu yahay hindise qaran oo lagu xoojinayo dowlad-dhiska heer deegaan, kor loogu qaadayo ka-qaybgalka bulshada, laguna tayeynayo adeegyada dowladda. Waxa uu adkeeyay in guusha mashruucu ay ku xirnaan doonto wada-shaqeyn dhow oo dhex marta Dowladda Federaalka, Dowlad Goboleedyada, dowladaha hoose, bulshada iyo bah-wadaagta horumarinta, si loo xaqiijiyo hirgelin hufan iyo natiijooyin waara.
Ugu dambeyn Agaasime Cabdulqaadir Cilmi ayaa uga mahadceliyay Koonfur Galbeed, hay’adaha taageeraya mashruuca iyo dhammaan daneeyayaasha kaalintooda ku aaddan hirgelintiisa, isaga oo muujiyay rajada laga qabo in Mashruuca Bulsho uu horseedo horumar waara, xoojiyo hay’adaha dowladda, isla markaana sare u qaado adeegyada iyo ka-qaybgalka bulshada ee guud ahaan Koonfur Galbeed.
Munaasabadda waxaa sidoo kale lagu soo bandhigay warbixino ku saabsan waxtarka mashruuca, heerarka uu soo maray, goobaha uu ka hirgelayo iyo hiigsigiisa.
Mashruuca Bulsho wuxuu xoojinayaa dadaallada Soomaaliya ee ku aaddan hirgelinta maamul-daadejinta iyo tayeynta adeegyada dowladda, isaga oo awood siinaya magaalooyinka, degmooyinka iyo bulshooyinka deegaanka, iyadoo la adeegsanayo hannaan ka soo bilaabma heerka bulshada.
Sidoo kale mashruucu wuxuu isku xirayaa mudnaanta iyo baahiyaha bulshada deegaanka iyo qorshayaasha heer qaran, si loo xoojiyo isku-duwidda iyo wada-shaqeynta u dhexeysa Dowladda Federaalka, Dowlad Goboleedyada, dowladaha hoose iyo bulshada, loona xaqiijiyo adeegyo hufan iyo horumar waara.