Wasiir Ku-xigeenka Wasaaradda Arrimaha Dibadda iyo Iskaashiga Caalamiga Mudane Xasan Maxamed Cali (Nadaara), ayaa isaga iyo Agaasimaha Machadka Daraasaadka Diblomaasiyadda Ee Wasaaradda Arrimaha Dibadda iyo Iskaashiga Caalamiga ah Mudane Maxamed Guure, si rasmi ah u daah-furay barnaamij tababar xirfadeed oo soconaya afar toddobaad, kaas oo ay ka qaybgalayaan 40 masuul oo ka kala socda hay’adaha kala duwan ee dowladda, oo ay ku jiraan Xafiiska Ra’iisul Wasaaraha, Wasaaradda Arrimaha Dibadda iyo xafiisyo kale oo dowladda ka tirsan.
Barnaamijkaan tababarka ah ayaa diiradda saaraya diblomaasiyadda, xiriirka caalamiga ah, hab-maamuuska diblomaasiyadda iyo siyaasadda arrimaha dibadda ee Soomaaliya.
Waxa uu ka tarjumayaa sida ay Wasaaraddu uga go’an tahay horumarinta xirfadaha saraakiisha dowladda si ay u noqdaan xirfadlayaal awood u leh inay hormariyaan danaha qaranka Soomaaliya, isla markaana si hufan ugu metelaan dalka fagaarayaasha caalamiga ah.