Agaasimaha Guud ee Waxbarashada Gobolka Banaadir Cabdiraxmaan Cali Maxamed ayaa rasmi ah u soo xiray shirweynaha isbeddelka Waxbarashada Gobalka Benaadir 2026, kaasi oo socday muddo labo cisho ah.
Shirweynaha ayaa 18-kii Luulyo si rasmi ah u daah-furay Guddoomiyaha Maamulka Gobolka Banaadir ahna Duqa Magaalada Muqdisho, Dr. Xasan Maxamed Xuseen (Muungaab), oo khudbaddiisii furitaanka ku adkeeyay in waxbarashadu tahay tiirka ugu muhiimsan ee lagu xaqiijin karo horumar waara, koboc dhaqaale iyo dhismaha karaanka jiilka soo koraya. Waxa uu sidoo kale xusay in Maamulka Gobolka Banaadir uu mudnaan gaar ah siinayo dib-u-habeynta, casriyeynta iyo tayeynta nidaamka waxbarashada.
Labadii maalmood ee shirku socday waxaa lagu falanqeeyay caqabadaha iyo fursadaha horyaalla waxbarashada Gobolka Banaadir, iyadoo la soo bandhigay cilmi-baarisyo, daraasado iyo doodo muhiim ah oo ku saabsan tayeynta waxbarashada, maamulka dugsiyada, horumarinta manhajka, habdhaqanka ardayda, tayada macallimiinta iyo xoojinta iskaashiga bahda waxbarashada.
Maalintii labaad ee shirweynaha ayaa si gaar ah diiradda loogu saaray soo bandhigista cilmi-baarisyo iyo daraasado muhiim u ah horumarinta waxbarashada Gobolka Banaadir, kuwaas oo bixiyay talooyin iyo xalal wax-ku-ool ah oo saldhig u noqon doona qorsheynta iyo hirgelinta dib-u-habeynta nidaamka waxbarashada.
Munaasabadda xiritaanka, Agaasimaha Guud ee Waxbarashada Gobolka Banaadir, Mudane Abdurahman Ali Mohamed, ayaa uga mahadceliyay dhammaan khubaradii, cilmi-baarayaashii, maamulka dugsiyada, macallimiintii iyo bah-wadaagtii ka qayb qaatay shirweynaha. Waxa uu sheegay in talooyinka iyo natiijooyinka ka soo baxay shirkan loo beddeli doono qorsheyaal wax-ku-ool ah oo lagu sii horumarinayo tayada, hufnaanta iyo helitaanka adeegyada waxbarashada ee Gobolka Banaadir.
Shirweynaha Isbeddelka Waxbarashada Gobolka Banaadir 2026 ayaa lagu soo gabagabeeyay is-afgarad iyo ballanqaad lagu xoojinayo wada-shaqeynta dowladda, hay’adaha waxbarashada, cilmi-baarayaasha iyo dhammaan bah-wadaagta waxbarashada, si loo hirgeliyo isbeddel waara oo kor u qaadaya tayada waxbarashada Gobolka Banaadir .