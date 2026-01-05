Tan iyo markii dowladda Soomaaliya ay kordhisay howlada Ciidmada Qaranka ay ka fulinayaan deegaanada ay khawaarijtu ka filaneen howlgalada waxaa kordhay cabsida iyo walwalka horjoogayaaasha khawaarijta,si gaar ah kuwa sar sare ee sida weyn loo doontonayo.
Cabsida Horjoogayaasha ayaa sii korortay kadib markii Ciidamada sida gaarka ah u tababaran ee Danab ay howlgalada dhulka iyo cirka ah ay ka fuliyeen magaalooyinka jilib iyo Buulo-fuulay oo ka kala tirsan gobolada Baay iyo Jubbada Dhexe.
Howlgalkii ka dhacay 3-dii bishaan magaalada Buulo-fuulay ee Gobolka Baay waxaa lagu dilay labo horjooge oo mid si weyn loo raadinayey, kaas oo lagu magacaabi jiray Eng Ismaaciil oo ahaa madaxii ugu sareeyey samaynta qaraxyada iyo abaabulidda qaraxyo badan oo lagu dilay madax iyo shacab badan.
Howlgal kale oo ka dhacay 4-tii bishaan magaalada Jilib waxaa lagu dilay 15-katirsan maleeshiyaadka khawaarijta,iyadoo sidoo kale howlgalkaas lagu soo qabtay nolsha 8 xubnood oo ku sugnaa goobta la weeraray.
Dowladda Soomaaliya ayaa sheegtay inay sii kordhin doonto howlgalada lagu bartilmaameedsano horjoogayaasha ku howlan abaabulka falalka ka hor imaanaya nabada iyo horumarka dowladnimada.