Guddoomiyaha Gobolka Hiiraan Maxamed Xuseen Maxamed oo la hadalay Radiomuqdisho ayaa sheegay inay ku guulaysteen dadaalo ay mudooyinkaan wadeen kuwaas oo ku saabsana nabadeenta xoolo dhaqantu ku dagaalamay deegaano katirsan gobolka Hiiraan.
Waxa uu sheegay Guddoomiyaha in tilaabo adag laga qaadi doono cidkasta oo ku xadgudubta qodobo ka soo baxay shir nabadeed oo labada beelood loo dhigay, tilaabadaas ayuu sheegay inay u xilsaaran tahay Maxkamadda Ciidamada qaybteeda Gobolka Hiiraan.
Degmada Matabaan dhowr jeer waxaa ku soo lab laabtay colaada ku salaysan daaqa, balse shirkaan nabadeed ayaa meesha ka saari doona wax waliba oo labada dhinac isku hayeen.