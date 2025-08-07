Ciidanka Hay’adda Sirdoonka iyo Nabad Sugidda Qaranka ee NISA oo caawa howlgal qorsheysan ka wada deegaanka Bariire ee Gobolka Shabeellaha Hoose, ayaa beegsaday guri ay deganaayeen horjoogeyaal ka tirsan Khawaarijta, kuwaas oo maalmihii lasoo dhaafay deegaankaas falal argagixiso ka maleegayey.
Howlgalka oo ilaa iyo hadda socda waxaa jira khasaare xooggan oo Khawaarijta gaaray, iyada oo horjoogeyaal sare ay halkaas ku dhinteen. Faahfaahin dheeraad ah ayaan idinla wadaagi doonaa marka howlgalku uu soo dhammaado.