Xoghayaha Guud ee Jaamacadda Carabta, Mudane Axmed Abul-Qeyd, ayaa si adag u cambaareeyay booqashada uu maanta, 6-da Janaayo 2026, Wasiirka Arrimaha Dibadda Israa’iil ku tagay magaalada Hargeysa ee waqooyiga Soomaaliya.
Jaamacadda Carabta ayaa booqashadaas ku tilmaantay isku day fashilmay oo lagu doonayo in lagu meelmariyo tallaabada Israa’iil ee aqoonsiga gooni-isu-taagga waqooyi-galbeed Soomaaliya, taas oo ka baxsan dowladnimada Soomaaliyeed.
Abul-Qeyd wuxuu mar kale ku celiyay mowqifka cad ee Jaamacadda Carabta ee ah diidmo buuxda oo ku wajahan wax xiriir rasmi ah ama mid u eg oo lala yeesho maamul kasta oo gooni-goosad ah, kana baxsan xayndaabka madax-bannaanida Dowladda Federaalka Soomaaliya, isagoo xusay in tallaabooyinkan ay si cad u jebinayaan midnimada iyo madax-bannaanida Soomaaliya, isla markaana khatar ku yihiin nabadda iyo amniga gobolka, ayna sii hurinayaan xiisadaha siyaasadeed ee ka jira Soomaaliya, Badda Cas, Gacanka Cadmeed iyo Geeska Afrika.
Afhayeenka Xoghayaha Guud, Jamaal Rashiidi, ayaa sheegay in tallaabadan oo si caalami iyo Carab ahaanba loo diiday, lana cambaareeyay ay Golaha Jaamacadda Carabta kulankii 28-kii Diseembar 2025 ku tilmaameen mid baadil ah, waxba kama jiraan, isla markaana aan la aqbali karin.
Wuxuu intaas kusii daray inuu jiro walaac ku saabsan isku dayo lagu fududeynayo qorshayaal lagu barakicinayo shacabka Falastiin, iyo in dekedaha Soomaaliya loo adeegsado dhisidda saldhigyo ciidan.
Jaamacadda Carabta ayaa xaqiijisay inay sii wadi doonto taageerada siyaasadeed iyo tan farsamo ee ay siiso hay’adaha Dowladda Soomaaliyeed, si looga hortago isku day kasta oo lagu abuuro meelo khilaaf cusub ah oo wiiqa xasilloonida iyo midnimada dalka, ama lagu waxyeelleeyo marin-biyoodka Carbeed ee istaraatiijiga ah.