RADIO MUQDISHO(NAIROBI-KENYA):-Inta la xaqiijiyay 29 ruux ayaa ku geeriyooday daadad ka dhashay roob mahiigaan ah oo ku dhuftay dalka Kenya, gaar ahaan magaalada Nairobi iyo gobolada ku hareeraysan.
Khasaaraha dhimashada ayaa waxaa dheer burbur xooggan oo soo gaadhay gaadiid fara badan oo ay daadadku la tageen, iyo burbur baaxad weyn oo soo gaadhay goobo ganacsi oo ku yaalla magaalada sida suuqa Islii oo ka mid ah, ilaha ganacsi ee ugu waaweyn magaalada Nairobi ee dalka Kenya.
Sidoo kale tiro ku dhow soddomeeyo kale, ayaa laga soo badbaadiyay daadadka xooggan ee roobku ka dhashay, xilli ay halis weyn ku galeen, xaaladdoodana lagula tacaalayo goobo caafimaad.
Madaxweynaha dalkani Kenya William Ruto ayaa ka hadlay musiibadan, isaga oo ugu horraynba ka tacsiyadeeyay. Sidoo kalena kooxaha gurmadka ee dalkani amray inay sida ugu dhaqsiyaha badan uga jawaabaan.
Dowladda dalkani Kenya ayaa soo saartay digniino kale oo ku saabsan, in laga guuro dhulalka jooggoodu hooseeyo, si looga baaqsado khataraha ka dhalan kara daadadka, maadaama xilli roobaadku sii socdo weli.
Kooxaha gurmadka iyo gaargaarka degdegga ah ee dalkani Kenya, ayaa guud ahaan heegan ku jira, si ay shacabka u badbaadiyaan.