RADIO MUQDISHO(ARUSHA-TANZANIA):-Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya, Mudane Xasan Sheekh Maxamuud, ayaa ka qayb galay Shirweynaha Meertada 25-aad ee Madaxda Dowladaha Ururka Bulshada Bariga Afrika (EAC) oo lagu qabtay magaalada Arusha ee dalka Tanzania.
Khudbaddiisii muhiimka ahayd, Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud wuxuu carrabka ku adkeeyay horumarka muuqda ee Soomaaliya ka samaysay dib-u-habaynta dhaqaalaha, xoojinta amniga, dowlad-dhiska dimuqraadiyadda, iyo dhammaystirka dastuurka qaranka.
Sidoo kale wuxuu dib u xaqiijiyay sida ay Soomaaliya uga go’an tahay xoojinta isdhexgalka iyo iskaashiga gobolka ee dalalka xubnaha ka ah EAC, isagoo muujiyay sida ay dalka uga go’an tahay koboc wadajir ah, xasillooni iyo iskaashi ka dhex dhaca dalalka Bariga Afrika.
Shirkan ayaa isu keenay hoggaamiyeyaasha dalalka EAC si ay uga wada hadlaan arrimaha dhaqaalaha, siyaasadda iyo amniga ee ay wadaagaan, taasoo sii xoojineysa doorka Soomaaliya ee horumarinta iskaashiga gobolka.