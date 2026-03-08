RADIO MUQDISHO:-Wasiirka Tamarta iyo Kheyraadka Biyaha XFS,Mudane Cabdullaahi Bidhaan Warsame ayaa maanta kormeeray goobta laga qodayo ceel biyood loogu talagalay xarunta Wasaaradda.
Intii uu kormeerka ku guda jiray, Wasiirka ayaa ka xog-wareystay injineerada hawlaha la xiriira farsamada iyo hamsami u socodka ceelka.
Ceelkan cusub waxa uu qayb ka noqon doonaa dadaallada Wasaaradda ee lagu xaqiijinayo helitaanka biyo joogto ah oo ay Wasaaraddu u madax-bannaan tahay, isla markaana lagu dhimayo kharashka ku baxa Biyaha.
Wasiirka waxa uu sidoo kale kormeeray nidaamka laga dhaliyo tamarta ee cadceedda ku shaqeeya, (solar power system) ee dhowaan lagu rakibay xarunta Wasaaradda, kaas oo bixinaya koronto nadiif ah, joogto ah isla markaana hoos u dhigeysa ku tiirsanaanta ilaha kale ee korontada.
Mashruucyadan waxa ay ka tarjumayaan dadaallada Wasaaradda ee ku wajahan isku-filnaansho, hufnaan iyo xalalka waara, iyagoo sidoo kale qayb ka ah u diyaar-garowga xarig-jarka rasmiga ah ee xarunta Wasaaradda oo la qorsheeyay in la qabto bisha Ramadaan kaddib.