Safiirka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya u fadhiya dalka Yemen Danjire Cabdixakiin Maxamed Axmad ayaa ka qaybgalay kulan isugu jira soo dhawayn iyo afur ah oo ay soo qabanqaabiyeen ganacsatada iyo Jaaliyadda Soomaaliyeed ee ku nool Gobolka Xadramuud magaalo Madaxdiisa Mukala dalka Yemen,
Kulanka ayaa diiradda lagu saaray xoojinta wada shaqeynta ka dhexeysa Jaaliyadda iyo Safaaradda iyo isku xirka ganacsatada Soomaaliyeed ee dalka Yemen ku dhaqan.
Qaar ka mid ah ka qaybgalayaasha kulanka ayaa uga mahaceliyay Safiirka sida uu u ajiibay kulanka is xogwareysiga ah.
Safiirka JFS ee dalka Yemen Danjire Cabdixakiin Maxamed oo kulanka kadib la hadlay Jaaliyadda ayaa uga mahadceliyay soo dhawaynta ay u sameeyeen, isagoo xusay in kulankan uu hor dhac u yahay shir weyne uu la yeelan doono Jaaliyadda Soomaaliyeed ee ku dhaqan dalka Yemen.
Danjire Cabdixakiim ayaa bogaadiyay sida ay isugu duubanyihiin Jaaliyadda, isagoo intaa ku daray in Xadramuud uu yahay Gobalka ugu weyn ee ay Jaaliyadda Soomaaliyeed ku nool-yihiin, isla markaana gamacsi balaan ay halkaasi ku leeyihiin.
Safiirka ayaa shaaciyay inay ku howlanyihiin dib u dhiska xarunta Safaaradda Soomaaliya ee dalka Yemen.