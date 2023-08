Wasaaradda Qorsheynta, Maalgashiga iyo Horumarinta Dhaqaalaha ayaa maanta magaalada Muqdisho ku qabatay kulan wadatashi ah oo lagu ansixiyay Warbixinta Dib-u-eegista Muddada Dhexe ee Qorshaha Horumarinta Qaranka 9-aad.

Agaasimaha Guud ee Wasaaradda Mudane Maxamed Shire ayaa furay kulanka, isagoo ka-qeybgalayaasha ku boorriyay in ay si wanaagsan uga doodaan, islamarkaana ay ku biiriyaan waxyaabaha ay is leeyihiin in ay lagama maarmaan u yihiin warbixinta.

Warbixintan oo ay soo diyaarisay Waaxda Kormeerka iyo Qiimeynta ee Wasaaradda Qorsheynta Qaranka ayaa looga gollahaa in qimeyn qoto-dheer lagu sameeyo waxa ka qabsoomay iyo wixii aan ka qabsoomin Qorshaha Horumarinta Qaranka 9aad 30-kii bilood ama laba sano iyo barkii ugu horeeyay (Janaayo 2020 ilaa Juun 2022).

Warbixinta qiimeyntan xilliga dhexe ee Qorshaha Horumarinta Qaranka 9-aad ayaa lagu raad-raacay horumarka laga gaaray fulinta qorshaha, caqabaha soo wajahay fulintiisa iyo waxyaabihii laga bartay, waxaana kasoo baxay talooyin wax ku ool ah oo lagu saxaayo laguna jiheynaayo wejiga ugu dambeeya ee fulinta Qorshaha Horumarinta Qaranka 9-aad, ee sanadaha 2023 iyo 2024

Wasiirka Wasaaradda Qorsheynta, Maalgashiga iyo Horumarinta Dhaqalaaha Soomaaliya, Mudane Maxamuud Cabdiraxmaan Sheekh Faarax (Beenebeene) oo si rasmi ah usoo xiray shirka ayaa ku ammaanay Waaxda Kormeerka iyo Qiimeynta soo saarista waxbixintan, isagoo dhanka kale uga mahadceliyay dhamaan hey’adihii ka qeyb qaatay qiimeynta oo ay ka mid yihiin dowladda heer federal iyo heer dowlad goboleed, saaxiibada caalamiga ah, Ganacsatada iyo bulshada rayidka ah ka midka yihiin.

Warbxinta Dib-u-eegista Muddada Dhexe ee Qorshaha Horumarinta Qaranka 9-aad ayaa lagu wadaa in berri si rasmi ah loogu daahfuro magaalada Muqdisho.