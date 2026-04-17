Taliyaha Ciidanka Boliiska Soomaaliyeed S/Guuto Asad Cismaan C/Laahi ayaa shirguddoomiyay kulan todobaadle ah oo loo qabtay saraakiisha hoggaanada ciidanka Boliiska ee ka howlgala Magaalada Muqdisho.
Kulanka ayaa looga hadlay xaaladda guud ee dalka,gaar ahaan soo celinta amniga iyo xakamaynta hubka sharci-darrada ah ee lagu dhex wato gudaha caasimadda iyo deegaanada kale ee dalka.
Sidoo kale kulanka ayaa lagu soo qaaday sida ay lama huraanka u tahay dib u dhiska iyo casriyeynta xarumaha shaqada ee ay ku howlgalaan ciidanka Boliiska.
Taliyaha Cidanka Boliiska ayaa ka mahadceliyay doorka ciidanka ee ku aadan sugidda amniga,wuxuuna intaa raaciyay in ciidanka Boliiska ay yihiin adeegayaal laf-dhabar u ah shacabka Soomaaliyeed.