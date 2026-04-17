Ergeyga Gaarka ah ee Madaxweynaha JFS u qaabilsan Ka hortagga iyo La dagaallanka fikradaha Xagjirka ah ee wata rabshadaha Mudane Xildhibaan Aweys Maxamed Cumar ayaa Magaalada Nairobi kula shiray Agaasimaha Guud ee Xafiiska Hay’adda Iskaashiga Caalamiga ah ee Kuuriyada Koonfureed Mr. Wankyu Park iyo Ku xigeenkiisa Marwo Juyoung Baek.
Shirkaasi ayaa diiradda lagu saaray xoojinta iskaashiga labada dal, horumarinta barnaamijyada lagama maarmaasnka u ah dhalinyarada, kobcinta xirfadaha iyo dhisidda bulsho leh adkaysi oo laf-dhabar u ah ka hortagga xagjirnimada iyo soo celinta xasillooni waarta.
Labada dhinac ayaa is-weydaarsaday aragtiyo iyo tallooyin wax ku ool ah oo ku saabsan sida loo abuuri karo fursado shaqo iyo wacyigelin bulsho, si loo yareeyo u nuglaanshaha dhalinyarada ee xagga marin-habaabinta iyo ku biirista kooxaha xagjirka