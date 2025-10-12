RADIO MUQDISHO:-Kusimaha Madaxweynaha Jamhuuriyadda ahna Guddoomiyaha Golaha Shacabka ee Baarlamaanka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya, Mudane Sheekh Aadan Maxamed Nuur (Madoobe) ayaa shacabka Soomaaliyeed ugu hambalyeeyay munaasabadda 71-aad ee Maalinta Calanka Soomaaliyeed, oo ku beegan 12-ka Oktoobar.
Guddoomiye Sheekh Aadan Madoobe ayaa xusay in maalintan ay leedahay qiime taariikhi ah oo aad u weyn, maadaama ay ina xasuusinayso maalintii ugu horreysay ee la taagay calanka buluuga ah ee Jamhuuriyadda Soomaaliya, taasoo astaan u noqotay xorriyadda, mideynta iyo jiritaanka qarannimada Soomaaliyeed.
Kusimaha Madaxweynaha Dalka Ahna Guddoomiyaha Golaha Shacabka Mudane Sheekh Aadan Maxamed Nuur (Madoobe) ayaa sheegay in calanka buluuga ah uu xambaarsan yahay taariikhda halganka dheer ee ay shacabka Soomaaliyeed u soo mareen xornimada iyo madaxbannaanida, isagoo tilmaamay in dhiig iyo dadaal badan lagu bixiyay difaaca astaamaha qaranimada, gaar ahaan calanka oo ah calaamadda ugu sarreysa ee muujisa midnimada iyo karaamada ummadda Soomaaliyeed.
Guddoomiyuhu wuxuu carrabka ku adkeeyay in waajibaad qaran ay tahay in la dhowro, la xoojiyo, lana xuso maalinta calanka, maadaama ay dhalinyarada iyo jiilka cusub barayso qiimaha waddaniyadda iyo muhiimadda lagu difaaco midnimada dalka.
“Calankeennu waa astaanta na mideysa, waa hooyga astaamaha qarannimada, waa xusuusta halgankii geesinimada lahaa ee jiilashii hore u soo galeen, sidaas darteed maanta waa maalin aan ku faanno, ku baranno, kuna xoojino midnimadeenna iyo jacaylka aan u qabno Soomaaliya”, ayuu yiri Guddoomiyaha Golaha Shacabka.
Ugu dambeyn , Kusimaha Madaxweynaha Ahna Guddoomiyaha Guddoomiyaha Golaha Shacabka ee Baarlamaanka Dalka Sheekh Aadan Madoobe ayaa ugu baaqay dhammaan shacabka Soomaaliyeed meel kasta oo ay joogaa in ay isku duubnaadaan, nabadda iyo wadajirkana ka shaqeeyaan, si loo xaqiijiyo riyooyinkii iyo himilooyinkii ay calanka u taageen halgamayaashii Soomaaliyeed ee naftooda u huray.