Wasiirka arrimaha dibadda Ruushka Sergei Lavrov, oo booqasho ku tagay Iiraan ayaa ku eedeeyay Mareykanka inuu isku dayayo inuu wax ka beddelo shuruucda caalamiga ah iyo qaar kamid ah axdiyada Qaramada Midoobay.Sergei ayaa arrinkan kaga hadlay shir jaraa’id oo ay si wada jir ah u qabteen isaga iyo dhigiisa Iiraan, Xuseen Amiir Cabdul-hayaan, waxayna shegeen in reer galbeedku oo uu horkacaya Mareykanka ay isku dayayaan in ay ka abuuraan dowlado ka soo horjeeda Ruushka, si garab loo siiyo Ukraine.

Wasiirka arrimaha dibadda Iiraan, ayaa dhankiisa ku eedeeyay xukuumadda Washington inay mas’uul ka tahay wada-hadalladii hakaday ee sannad ka hor laga billowday Vienna, wuxuuna ku baaqay in la qaado dhamaan cunaqabateynadii uu Mareykanka ku soo rogay Iiraan, si loo soo nooleeyo heshiiskii Nukliyeerka.

Kahor inta uusan la kulmin dhiggiisa Iiraan, Wasiirka Arrimaha Dibadda Ruushka, oo shalay gaaray Dehraan, ayaa sheegay in dalkiisa uu la qabsanaayo waxa uu ku tilmaamay siyaasadaha gardarada ah ee reer Galbeedka.