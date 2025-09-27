RADIO MUQDISHO(AFGOOYE):-Waxaa si rasmi ah loo dhagax-dhigay garoonka kubbadda cagta ee degmada Afgooye ee gobolka Shabeellaha Hoose, kaas oo si wadajir ah ay u dhagax-dhigeen, Wasiirka Amniga Dowlad Goboleedka Koonfur Galbeed Mudane Xasan Cabduqaadir, iyo Guddoomiyaha Gobolka Shabeellaha Hoose Mudane Ibraahim Aadan Cali (Najax),
Dhagax-dhigga garoonkan ayaa sidoo kale waxaa kasoo qayb galay xubno ka socday maamulka degmada Afgooye iyo saraakiisha amniga ee Dowlad Koonfur Galbeed.
Garoonkan oo lagu dhisi doono qaab is-xilqaan ah ayaa ayaa waxa uu dhiirrigelin u yahay, dhalinyarada iyo bulshada qaybaheeda kale duwan ee dhanka, horumarinta ciyaaraha, iyo kobcinta isdhexgalka bulshada ku dhaqan guud ahaan deegaanka.