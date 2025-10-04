RADIO MUQDISHO:- Maareeyaha Dekadda Muqdisho Mudane Maxamed Cali Nuur (Ameriko) ayaa maanta xafiiskiisa ku qaabilay Ururka Baraaruga Bulshada Banaadir (BBB) isagoo ka dhageystay talooyinkooda ku aadan howlaha horumarinta Dekadda.
Madaxda iyo xubnaha Ururka Baraaruga Bulshada Banaadir (BBB) ayaa ugu horeyn talooyinka ay soo gudbiyeen waxaa kamid ahaa.
1-In Gawaarida xamuulka ah ee isticmaala Dekadda loo ogolaado in ay shaqeeyaan xiliyada habeenkii, si saxmada maalintii ka jirta waddooyinka Caasimadda u fududaato.
2- In la xadido miisaanka rarka la saaro Gawaarida si loo ilaaliyo badqabka bulshada iyo bilicda.
3-in darwalada kaxeyso gaadiidka xamuulka ah la siiyo tababar la xariira isticmaalka Waddooyinka iyo anshaxa.
Maareeyaha Dekadda Muqdisho Mudane Danjire Maxamed Cali Nur (Americo) ayaa tilmaamay in talooyinka bulshada uu ka dhageesto ay qeyb ka yihiin qorshayaasha uu ku shaqeeyo, kuwaas oo qaarkood lagu horumariyo hanaanka shaqo ee Dekadda.