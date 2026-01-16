Guddoomiyaha hey’adda Maareynta Masiibooyinka Maxamuud Macallin Cabdulle oo la hadlay warbaahinta qaranka ayaa sheegay in mas’uuliyadda maaraynta khataraha masiiboiyinka aysan ahayn mid ku kooban hal hay’ad oo keliya, balse ay tahay mas’uuliyad qaran.
Wuxuu xusay in hoggaanka Dowladda Federaalka Soomaaliya oo kaashanaya Xafiiska Ra’iisul Wasaaraha, Wasaaradaha, Dowlad Goboleedyada iyo Maamullada Degmooyinka ay laf-dhabar u yihiin guusha dadaal kasta oo horseedi kara badbaadinta dadka iyo dalka.
Guddoomiyaha ayaa hoosta ka xariiqay in doorka SODMA uu yahay dejinta jihada saxda ah iyo hubinta isku-xirnaanta saaxiibada caalamiga ah, si loo abuuro deegaan saamaxaya in gargaarka iyo adeegyada kale la gaarsiiyo dadka Soomaaliyeed ee tabaalaysan