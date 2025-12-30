Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Sheekh Maxamuud iyo dhiggiisa dalka Turkiga, Mudane Recep Tayyip Erdoğan ayaa kulan muhiim ah haatan uga socdaa xarunta Madaxtooyada Turkiga ee magaalada Istaambul.
Labada Madaxweyne ayaa kulankooda kaga arrinsanaya, xoojinta dadaalada diblomaasiyadeed ee ilaalinta madax-bannaanida iyo midnimada dhuleed ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya, guulaha laga gaaray sahminta kheyraadka dabiiciga ah ee dalka iyo kor u qaadidda iskaashiga labada dalka, iyaga oo qabandoona kulan Warbaahineed wadajir ah.
Shir jaraa’id ayay goordhow wadajir u qabanayaan labada Madaxweyne, iyagoo uga hadlaya xaaladaha guud ee Gobolka, xiriirka soo jireenka ah ee labada dal iyo kheyraadka dabiiciga ah.