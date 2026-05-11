Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Sheekh Maxamuud iyo wafdi uu hoggaaminayo ayaa maanta gaaray magaalada Kampala ee Jamhuuriyadda Yugaandha, halkaas oo uu kaga qayb galayo munaasabadda caleemo-saarka Madaxweynaha la doortay ee dalkaasi, Mudane Yoweri Kaguta Museveni.
Madaxweyne Xasan Sheekh ayaa Qasriga Madaxtooyada kula kulmay dhiggiisa Yugaandha, iyagoo ka wada hadlay xiriirka laba geesoodka, iskaashiga amniga labada dal, waxaana Madaxweynuhu ugu hambalyeeyay dib u doorashadiisa.