Kulanka Guddiga Joogtada ah ee Golaha Shacabka BJFS ayaa ka dhacay Xarunta Guddoonka iyo Guddiyada ee Villa Hargeysa, waxaana shir guddoominaysay Guddoomiye Ku-xigeenka Koowaad ee Golaha Shacabka, Marwo Sacdiya Yaasiin Xaaji Samatar.
Ajendaha kulanka ayaa ahaa dhaarinta Wasiirka cusub ee Wasaaradda Warfaafinta, Dhaqanka iyo Dalxiiska XFS Mudane Cabdifitaax Qaasim Maxamuud.Wasiirka cusub waxaa dhaariyey Garsoore Cabdiqafaar Xuseen Isaaq oo ka socday Maxkamadda Sare ee dalka, isla markaana wakiil ka ahaa Guddoomiyaha Maxkamadda Sare ee Dalka.