Nayroobi, Kenya – 11 Maajo 2026—Hay’adda Isgaarsiinta Qaranka (HIQ) ayaa si rasmi ah u soo gabagabeysay wejiga koowaad ee barnaamij tababar ah oo ku saabsan amniga saaybarka, kaas oo lagu xoojinayay xirfadaha shaqaalaha dowladda ee ilaalinta kaabayaasha dhijitaalka ah ee dalka.
Tababarkan oo socday 29 Maarso ilaa 10 Maajo 2026, ayaa waxaa ka faa’iideystay saraakiil ka socday 21 hay’adood oo dowladda ah, kuwaas oo lagu barayay xirfado casri ah oo la xiriira amniga saaybarka iyo hababka ilaalinta xogaha muhiimka ah.
Barnaamijka ayaa lagu qabtay Muqdisho, qaab fogaan-arag (online), iyo sidoo kale magaalada Nayroobi ee dalka Kenya, waxaana lagu fuliyay nidaam ku dhisan tayo, karti iyo aqoon kororsi.
Maareeyaha Guud ee HIQ, Mudane Mustafa Yaasiin Sheekh, ayaa sheegay in tababarkan uu yahay tallaabo muhiim ah oo lagu dhisayo shaqaale awood u leh ilaalinta nidaamyada dhijitaalka ah ee dalka.
Waxa uu sidoo kale xusay in hay’addu ay sii wadi doonto hirgelinta wejiyo kale oo tababarkan ah, si loo sii xoojiyo awoodda shaqaalaha dowladda ee amniga saaybarka.
Ugu dambeyn, ka-qaybgalayaashii tababarka oo ayaa la guddoonsiiyay shahaadooyin aqoonsi ah, iyadoo barnaamijkan uu taageerayay Bangiga Adduunka (World Bank Group) isla markaana ay fududeysay AFRALTI.